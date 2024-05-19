رئيس الوزراء العراقي يوجه بالمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني المفقودة

وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي بالمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمالي إيران.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان صحفي أن "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وباقي الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمالي إيران" .

كان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد صرح اليوم الأحد، أنه تم إرسال فرق إنقاذ بعد الحادث الذي تعرضت له المروحية التي كانت تقل رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية غرب البلاد اليوم الأحد في ظروف طقس سيئة.