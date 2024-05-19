استشهد 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء يوم السبت، في قصف للطيران الإسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت ثلاثة شهداء من أنقاض شقة سكنية في عمارة "أبو هاشم" بمنطقة البلد وسط رفح، بعد أن قصفها الطيران الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 800 ألف مواطن أجبروا على النزوح قسرا من رفح إلى خان يونس والمناطق الوسطى، في ظل الهجوم العسكري الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على المدينة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي على شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات بينهم أطفال، وفقا لوكالة أنباء "وفا".

وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 8 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهد 35 ألفا و 386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79 ألفا و 366 آخرين.