جيش الكونغو يعلن عن إحباط محاولة انقلاب فاشلة

قال متحدث باسم الجيش بالكونغو في بث حي إن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلاب فاشلة اليوم الأحد من جانب مقاتلين من الكونغو و"أجانب".

وأضاف المتحدث سيلفاين إيكينجي في خطاب عبر التلفزيون الحكومي إن قوات الدفاع والقوات الأمنية تمكنت من صد هجوم على القصر الرئاسي في العاصمة كينشاسا على الفور.

وأضاف أنه تم شل حركة بعض الذين حاولوا الانقلاب وقائدهم، بدون توضيح ما إذا كان ذلك يعني إلقاء القبض عليهم أو قتلهم.

وكان مسلحون مجهولون قد طوقوا مقر إقامة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في كينشاسا في وقت سابق من اليوم.

وقال متحدث باسم نائب رئيس الوزراء فيتال كاميرهي عبر منصة "إكس" إن مسلحين يرتدون الزي العسكري حاولوا اقتحام مقر إقامته الساعة الرابعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش).

وقُتل اثنان من أفراد الأمن ومهاجم في الاشتباكات التي أعقبت محاولة الاقتحام. وتردد أن كاميرهي وأسرته لم يصابوا بأذى. وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول مقر الإقامة.

يذكر أن كاميرهي مرشح لرئاسة البرلمان في الكونغو. وقوبل ترشحه بانتقادات قوية من جانب أعضاء بالحزب الحاكم.

وكان كاميرهي -65 عاما- قد أدين باختلاس نحو 50 مليون يورو (5ر54 مليون دولار) خلال عام 2020، ولكن تم تبرئته عام 2022 بعد استئنافين. ومنذ ذلك الحين، أصبح عضوا بالحزب الحاكم مجددا، كما أنه مقرب من الرئيس فيليكس تشيسكيدي.



