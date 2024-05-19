 الديوان الملكي: إجراء فحوصات طبية للملك السعودي في جدة إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وآلام المفاصل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الديوان الملكي: إجراء فحوصات طبية للملك السعودي في جدة إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وآلام المفاصل


نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 8:54 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 8:54 ص

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وألم المفاصل.

وجاء في بيان الديوان الملكي التالي: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني - حفظه الله - ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".


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