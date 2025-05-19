سول وواشنطن تعقدان جولة ثانية من محادثات الرسوم الجمركية خلال الأسبوع الجاري

من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة ثانية من المناقشات الفنية على مستوى فرق العمل في واشنطن خلال الأسبوع الجاري، للتفاوض بشأن خطة الرسوم الجمركية الشاملة التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث يعمل الجانبان على صياغة "حزمة صفقات" بحلول أوائل يوليو المقبل، حسبما قال مسئولون، اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يغادر وفد حكومي كوري جنوبي إلى واشنطن غدا الثلاثاء للمشاركة في المحادثات، والتي يمكن أن تبدأ أيضا غدا الثلاثاء (بتوقيت الولايات المتحدة) على أقرب تقدير، وفقا لمسئولين من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف المسئولون أنه من المقرر أن يناقش الجانبان 6 مجالات رئيسية؛ وهي الاختلالات التجارية، والتدابير غير الجمركية، والأمن الاقتصادي، والتجارة الرقمية، والبلد المنشأ للمنتجات، والاعتبارات التجارية.

وبدأت الولايات المتحدة الشهر الماضي فرض رسوم جمركية متبادلة على الدول الشريكة، بما في ذلك رسوم بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، ثم أوقفتها مؤقتا بعد فترة وجيزة للسماح بإجراء مفاوضات فردية.

واتفقت سول وواشنطن في وقت لاحق على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق «حزمة يوليو» للصفقات بشأن التجارة والقضايا الأخرى ذات الصلة قبل 8 يوليو المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة التوقف المؤقت الذي فرضه "ترامب" لمدة 90 يوما على الرسوم الجمركية المتبادلة.

وفي أعقاب الجولة الأولى من المناقشات على مستوى فرق العمل في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، عقد كل من وزير الصناعة الكوري الجنوبي، آن دوك-جون، ووزير التجارة الكوري الجنوبي، جونج إن-كيو، اجتماعات منفصلة مع الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، في جزيرة "جيجو" الجنوبية في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، حيث كررا طلبهما بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية.

وقال مسئول في الوزارة: "نراقب الوضع عن كثب، حيث إن هناك احتمالا أن تقدم الولايات المتحدة مطالب محددة تتعلق بالرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي خلال الجلسة المقبلة".

وأضاف: "نحتاج أولا إلى تحديد المطالب الأمريكية من أجل إجراء المناقشات المحلية اللازمة".

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستتعامل مع المحادثات مع الولايات المتحدة بطريقة مدروسة وحكيمة دون تسرع، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو المقبل.