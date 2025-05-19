رئيس جهاز دمياط الجديدة: تخصيص 12 محلا تجاريا بأنشطة متنوعة

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تخصيص 12 محلا تجاريا بمقابل الانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات في الموقفين الشرقي والغربي بالمزاد العلني، بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان لوزارة الإسكان، تنوع أنشطة المحال المباعة لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة.

وقال إن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني؛ لتوفير مختلف الخدمات لقاطني المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات في الصرف من عائدها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.

وفي سياق آخر، نفذ جهاز دمياط الجديدة، حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية والمحال التجارية بالمدينة.

وأوضح أن الحملة مرّت على المنشآت التجارية (مطاعم)، ومحطة تموين السيارات بنطاق الحي الثاني والمنطقة المركزية والصناعية، وسحبت عينات مياه صرف صناعي من السيب النهائي لها، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير المطابقة للكود المصري في الصرف الصناعي.

وقال رئيس الجهاز، إنه تجري متابعة عدد من المنشآت لتوفيق أوضاعها، طبقا لتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالفة لمعايير القرار الوزاري في هذا الشأن، مؤكدا استمرار عمل اللجنة طبقا لخطة المرور الدوري للحفاظ على المرافق.