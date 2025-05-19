محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمستشفى النيل التخصصي للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية

فاجأ اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، العاملين من فريق الأطباء والتمريض بمستشفى النيل التخصصي، للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، خاصة أن المستشفى مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري الاستعداد لتطبيقها بداية من يوليو القادم.

وأكد إسماعيل كمال أنه سيتم التنسيق والتواصل مع وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وأيضًا رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، لسرعة التغلب على مشكلة وجود عجز ونقص في الأطباء بمستشفى النيل، فضلًا عن دعم منظومة الأمن بها لكي تؤدي المستشفى رسالتها في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لأكثر من 500 ألف نسمة بالشكل المطلوب.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتوازى مع التعاقد مع 200 استشاري وأخصائي في التخصصات النادرة، لتوزيعهم على المستشفيات المختلفة، حتى يتسنى أداء الخدمات العلاجية ذات الجودة العالية للمواطن الأسواني مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على الوجه الأكمل.