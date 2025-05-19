بدء محاكمة زوجين عراقيين في ألمانيا بتهمة استعباد فتاتين إيزيديتين

تبدأ اليوم الاثنين محاكمة زوجين عراقيين في ألمانيا بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش واستعباد فتاتين إيزيديتين والاعتداء عليهما جنسيا وإجبارهما على اعتناق الإسلام.

ويمثُل الرجل /43 عاما/ وزوجته /29 عاما/ أمام المحكمة الإقليمية العليا في ميونخ بتهم تشمل الإبادة الجماعية والاتجار بالبشر وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب بيانات الادعاء العام، اشترى الرجل عام 2015 فتاة إيزيدية /5 أعوام/ كمهر لزوجته بناء على طلبها. وكانت الفتاة أسيرة لدى الزوجين في العراق وسوريا لأكثر من عامين، حيث تعرضت للعمل القسري والاعتداء الجنسي والإذلال والتعذيب.

ووفقا للبيانات، اشترى الزوجان فتاة أيزيدية ثانية /12 عاما/ في أكتوبر 2017، ولقيت مصيرا مشابها. وسُلمت الفتاتان لاحقا إلى أعضاء آخرين في تنظيم داعش في نوفمبر 2017. وبينما تمكنت عائلة الفتاة الكبرى من استعادتها بعد دفع فدية، لا يزال مصير الطفلة الصغرى مجهولا.

وتم القبض على المتهمين في ولاية بافاريا الألمانية في أبريل 2024، وهم رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

وسعى تنظيم داعش وسط فوضى الحربين الأهليتين في سوريا والعراق إلى إقامة دولة دينية قائمة على الشريعة الإسلامية، وانتهج خلال ذلك ممارسات إرهابية، شملت تفجيرات وهجمات انتحارية وإعدامات علنية.

وفي أغسطس 2014 شن التنظيم هجوما وحشيا على معقل الطائفة الإيزيدية بالقرب من جبال سنجار في شمال غرب العراق. وكان الهدف - وفقا للائحة الاتهام - هو إبادة الطائفة الدينية الإيزيدية من خلال عمليات اختطاف جماعية، وإجبار على اعتناق الإسلام، واغتصاب، واستعباد، وإعدام الرجال الذين رفضوا التخلي عن دينهم.