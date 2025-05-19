المنظمات الأهلية الفلسطينية: إعلان إسرائيل إدخال عدد محدود من الشاحنات لن يحسن الوضع الكارثي

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إدخال عدد محدود من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يعكس أي تحسن حقيقي في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، واصفًا الأمر بأنه «ذر للرماد في العيون».

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن فترة التهدئة التي سبقت استئناف العمليات العسكرية كانت تشهد دخول نحو 600 شاحنة يوميًا، ومع ذلك لم تكن هذه الكمية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية لسكان القطاع، فكيف بتسع شاحنات فقط.

وأكد أن ما يحدث هو محاولة مكشوفة من جانب الاحتلال للتهرب من الضغوط الدولية، عبر إدخال عدد قليل من الشاحنات، تحتوي على أصناف محدودة من المواد الغذائية، في حين يواصل احتجاز الجزء الأكبر من المساعدات.

وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية باتت أعمق وأخطر، نتيجة إغلاق المعابر منذ أكثر من 80 يومًا، ما تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من المستشفيات، لافتًا إلى أن معظم المستشفيات خرجت عن الخدمة بالفعل.

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى عبر هذه المرحلة الانتقالية إلى تنفيذ مخطط أوسع يتمثل في «عسكرة المساعدات»، عبر تسليمها لشركات أمنية تتولى توزيعها وفق الشروط الإسرائيلية، ما يعني استبعاد مؤسسات دولية وفلسطينية عريقة مثل «الأونروا» من عملية التوزيع، واستبدال منظومة العمل الإنساني بمنظومة أمنية، تُخضع المواطنين للفحص الأمني حتى في تلقي المساعدات، الأمر الذي سيحرم عددًا كبيرًا من الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية.

ونوه بأنَّ هذا التوجه يندرج في إطار مخطط الاحتلال لإجبار السكان على النزوح القسري نحو منطقة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، من خلال التضييق المعيشي، والإخلاءات القسرية، وتوسيع العمليات العسكرية، بهدف فرض واقع إنساني وأمني جديد يخدم خططه في التهجير.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن دخول 5 شاحنات محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، بحسب وكالة رويترز.

في حين نقلت الوكالة، عن كبير مسئولي المساعدات في الأمم المتحدة قوله إن إسرائيل سمحت بدخول 9 شاحنات إلى غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف المسئول الأممي، أنه يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة اعتبارا يوم غد الثلاثاء، مشيرًا إلى تلقيهم تطمينات بتسهيل عملنا من خلال الآليات القائمة، وفق قوله.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك تدفق منتظم للمساعدات للحد مما سماه النهب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يروّج للسماح بدخول 9 شاحنات مكملات غذائية للأطفال من أصل 44 ألف شاحنة مساعدات من المفترض إدخالها خلال 80 يومًا من حصار غزة.

وذكر المكتب في بيان، اليوم الاثنين: «في ظل الحصار المحكم والمجاعة المتفاقمة منذ أكثر من 80 يومًا، نؤكد وبكل وضوح أنَّ أي مساعدات حقيقية لم تدخل إلى قطاع غزة».

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يُغلق جميع المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال ولو حبة قمح واحدة منذ قرابة ثلاثة أشهر، في سياسة تجويع ممنهجة تستهدف 2.4 مليون إنسان أعزل.