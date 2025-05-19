9 شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين ومنزلا في مدينة غزة والزوايدة

استُشهد 9 فلسطينيين، مساء اليم الاثنين، إثر قصف الاحتلال مناطق في مدينة غزة وبلدة الزوايدة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر، باستهداف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخور بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح بعضهم حالته حرجة، في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 51 مواطنا استُشهدوا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 16 من خان يونس.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.