مستشار رئيس لبنان: زيارة جوزيف عون للقاهرة فرصة لشكر مصر على دعمها المستمر لبلادنا

شدد الدكتور رفيق شلالا مستشار الرئيس اللبناني، على أهمية زيارة رئيس بلاده جوزيف عون لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن هذه الزيارة كانت مناسبة لأن يعبر لبنان عن محبته لمصر وشعبها العظيم.

وأضاف أن الزيارة تمثل رسالة شكر لمصر على الدعم الذي قدمته إلى لبنان خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى تجديد الرئيس السيسي التأكيد على وقوف مصر بجانب لبنان وتوجياته بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين.

وثمن شلالا حرص الرئيس السيسي على تأكيد دعم مصر لعملية إعادة الإعمار في لبنان والجاهزية لنقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، مؤكدا أن اللقاء بين الرئيسين اليوم كان مثمرًا وصادقًا.



وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس السيسي، في قصر الاتحادية، الرئيس اللبناني، حيث جرت مراسم الإستقبال الرسمية تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الإقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار.

كما تناولت المباحثات آليات دعم إستقرار لبنان، واستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.