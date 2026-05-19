القبض على 5 أشخاص ضمن تحقيقات الفساد في تركيا

ألقت السلطات التركية القبض على 5 مشتبه بهم ضمن تحقيقات الفساد بشأن إدارة مدينة اسطنبول التي تقودها المعارضة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مكتب الادعاء العام في اسطنبول إن المشتبه بهم متهمون بقبول رشاوى وغسل أموال.

ومن بين المقبوض عليهم نائب عمدة منطقة بشكتاش سابقا ورئيس إدارة الموارد البشرية بالبلدية.

وكان قد تم إلقاء القبض على 57 مشتبها بهم أمس الاثنين خلال مداهمة على مقر تابع لحكومة مدينة اسطنبول. ويواجه المشتبه بهم تهما تتعلق بالتلاعب بعطاءات من أجل الفوز بعقود.

وتعد الاعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتم ضد المجالس المحلية بقيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض.