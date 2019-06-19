مقتل 4 أشخاص في هجوم مسلح بوسط نيجيريا

أعلنت الشرطة في نيجيريا مقتل 4 أشخاص بينهم جندي، وذلك بالقرب من مدينة "جوس" بوسط البلاد جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أن الشرطة والجيش تدخلوا على الفور بعد تلقي تقارير تفيد بأن قرية "تومبوروك" في منطقة "ريوم" بولاية "بلاتو" تعرضت لهجوم.

ومن جهته، قال إسحاق أكينمويت قائد شرطة الولاية إنه كان هناك تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والمسلحين ما أسفر عن مقتل أحد الجنود بالرصاص، موضحًا أنه تم العثور على ثلاث جثث وحرق العديد من المنازل، كما تم فتح تحقيق حول هذا الهجوم.

يُذكر أن منطقة "ريوم" في ولاية "بلاتو" تعد معقلًا للتوتر بين الجماعات، وشهدت اشتباكات متكررة بين المزارعين والرعاة في السنوات القليلة الأخيرة.