مدير أمم إفريقيا: شركة عالمية تدير حفل افتتاح البطولة

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قال الكابتن محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، إنه من المقرر أن يحيي المطرب حكيم، حفل افتتاح البطولة المقررة إقامته باستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن الحفل يشهد أيضًا مشاركة المطرب النيجيري فيمي كوتيه والمطربة السنغالية دوبيه.

وتابع أن اغنية الافتتاح أنتجتها شركة «سينرجي» المملوكة لمجموعة إعلام المصريين، معقبًا: «حفل الافتتاح تديره شركة عالمية متخصصة في هذه المناسبات».

وتستضيف مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بطولة كأس الأمم الإفريقية وتقع مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.