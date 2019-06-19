مدرب الزمالك واثق من التتويج بالدوري

وجه المدير الفني للزمالك رسالة قوية للاعبين حيث قال:" أنتم الأحق بالدوري، كان بأيدينا أن نحسمه مبكرا لكن مازالت القدرة لدينا على حصد اللقب في النهاية ".

وتولى جلال تدريب الزمالك خلفًا للسويسري جروس والذي رحل بعد التعادل مع الانتاج الحربي بهدف لكل فريق .. وسقط جلال في فخ التعادل في مباراته الأولى مع الزمالك بالتعادل إيجابيًا بهدف مع حرس الحدود.

وتعد تجربة جلال الثانية مع الزمالك بعد أن قاد الفريق للتتويج بكأس مصر على حساب الأهلي.

واستغل الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال ، تأخير انطلاق مران الفريق اليوم الأربعاء لمدة ساعة كاملة ، بسبب ارتفاع حرارة الجو بخوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم ، لحين انكسار الحرارة والنزول للملعب .

وخاض لاعبو الفريق ، مران بدني قوي في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في اطار الاستعدادات للمباريات المقبلة بعد بطولة الأمم الافريقية والتي ستُقام في مصر خلال الفترة بين 21 من الشهر الجاري حتى 19 من يوليو المقبل.