 الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 134 مليار دولار الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 134 مليار دولار الأسبوع المقبل

وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.
وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.
واشنطن - د ب أ
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 12:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 12:14 ص

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 134 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامين بقيمة 46 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 47 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 41 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين يوم الثلاثاء المقبل، وفي السندات الخمسية يوم الأربعاء وفي السندات السباعية يوم الخميس المقبل.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات أجلها عامين بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 45 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 38 مليار دولار.


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