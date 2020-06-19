كوت ديفوار تعتقل 27 شخصا بعد هجوم على قاعدة عسكرية

قال رئيس هيئة أركان الجيش في كوت ديفوار الجنرال لاسينا دومبيا، إن السلطات ألقت القبض على 27 شخصا خلال عملية مدتها ستة أيام، عقب اعتداء على موقع للجيش في شمالي البلاد.

وكان 12 عنصرا من قوات الأمن قد قتلوا في الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر على الموقع القريب من الحدود مع بوركينا فاسو يوم الخميس الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دومبيا في بيان صدر الخميس قوله إن اجتياحا بريا وجويا لحديقة كوموي الوطنية ومنطقة كافولو، حيث وقع الحادث، قد أدى لعمليات الاعتقال، وتدمير معدات إمداد ومصادرة معدات اتصالات.

وإلى حد كبير، نجت ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، من أعمال العنف التي تضرب جيرانها في الشمال في السنوات القليلة الماضية، حيث لم يقع اعتداء كبير سوى في عام 2016، في منتجع جراند باسام الساحلي.