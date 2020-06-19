الجيش الكولومبي يحرر أجنبيين اثنين اختطفهما مسلحون منشقون

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ذكرت وسائل إعلام محلية كولومبية أن الجيش الكولومبي أنقذ يوم الخميس أجنبيين اثنين تعرضا للخطف من قبل منشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" سابقا.

وأعلن الجيش أن الاجنبيين تم إنقاذهما في كورينتو في جنوب غرب مقاطعة كاوكا.

وأفادت محطة كاراكول بأنه تم اختطاف المواطن السويسري دانييل ماكس جوجنهايم والبرازيلي خوسيه إيفان ألبوكيركي أثناء سفرهما كسائحين في نفس المنطقة في 16 أذار/مارس، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الاختطاف وقع في 20 من ذات الشهر.

وذكر "راديو بلو" أن السائحين توجها إلى أحد المجازر للحصول على تعليمات للوصول إلى مكان آخر عندما جاء مسلحان على دراجة نارية وصوبا الأسلحة تجاههما قائلين لهما إنهما "وصلا إلى المقبرة".

وبحسب ما ورد كان المسلحون يطالبون بفدية قدرها مليون دولار.

وقال جوجنهايم لإذاعة كاراكول إنه تم نقلهما أثناء احتجازهما إلى 11 منزلاً مختلفاً.

وأضاف "يا له من رعب ، الكثير من الخوف".

وقال الجنرال خورخي ايزاكس هويوس في التلفزيون إنه تم انقاذ الرجلين وكلبيهما كما تم اعتقال شخصا كان مكلفا بحراستهما.

ووقعت فارك اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2016 بعد خمسة عقود من النزاع وتم تسريح 7 الاف مقاتل.

ولكن لم ينضم جميع مقاتلي فارك في البداية إلى عملية السلام، وانشق عنها آخرون منذ ذلك الحين.

وتعمل الجماعات المنشقة عن فارك، والتي تضم أكثر من ألفي شخص ، بشكل رئيسي في الريف، حيث يُقال على نطاق واسع إنها تمول عملياتها عبر الاتجار بالكوكايين.