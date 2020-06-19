يوروبول يكشف زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال فترة الإغلاق

كشف تقرير جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول" ٌنشر اليوم الجمعة، تزايد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت بشكل كبير خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت وكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي إن أزمة "كوفيد-19" أدت إلى زيادة توزيع صور ومقاطع فيديو الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.



وفي ظل العزلة، يواجه الأطفال خطراً أكبر من المعتاد، وتزداد حالات الاستغلال الجنسي في بعض البلدان، حسبما أفاد التقرير.



وقال التقرير "إن المجرمين زادوا بشكل كبير من النشاط المتعلق بالاعتداء الجنسي على الاطفال واستغلالهم على كل من شبكة الإنترنت العادية والشبكة "المظلمة"، وهي جزء من شبكة الإنترنت العالمية يصعب الوصول إليها وتُستخدم بصورة خاصة في الأنشطة الإجرامية، خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد - 19.



وفي حين يتم إحالة نحو مائة ألف حالة إلى اليوروبول كل شهر في المتوسط، ارتفع هذا الرقم إلى مليون حالة في مارس 2020 قبل أن ينخفض مرة أخرى في مايو.