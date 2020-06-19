ضبط 100 مخالفة تموينية خلال يومين بالغربية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملاتها المكبرة لضبط الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وأوضح المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملات المكبرة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن ضبط 100 مخالفة تموينية، شملت 3 مخالفات تصرفات دقيق مخابز وضبط 15 شيكارة دقيق بلدي في مخبز بلدي بحي أول طنطا قبل طرحها للبيع في السوق السوداء من قبل صاحب المخبز.



وأسفرت الحملات عن تحرير وضبط 8 مخالفات لمحلات جملة بدائرة ثان طنطا للبيع بأعلى من التسعيرة لسجائر كليوباترا وسوبر، و23 مخالفة نقص وزن بعدد من المخابز، و3 مخالفات ذبح خارج المجازر، و33 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار الخاصة ببيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى 30 مخالفة عدم وجود شهادة صحية للعاملين بمحلات بيع السلع الغذائية والمخابز.



تشكلت الحملة في ضوء تحريات الرقابة الإدارية، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، وعادل فتحي مدير الإدارة، برئاسة وكيل وزاره التموين، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا.