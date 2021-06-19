روبرت كوخ: أكثر من 30% من سكان ألمانيا تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا

أظهرت البيانات الصادرة من معهد روبرت كوخ الألماني لابحاث الفيروسات صباح اليوم السبت أن أكثر من 30% من سكان ألمانيا تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا.

وذكر المعهد أن عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها أمس الجمعة وصل إلى 904 ألف و231 جرعة، مشيرا إلى أن أكثر من 42 مليون شخص (50.6%) تلقوا جرعة واحدة، على الأقل، من التطعيم، فيما حصل 25.3 مليون شخص (30.4%) على تطعيم كامل.

وواصلت ولاية بريمن الاحتفاظ بأعلى نسبة تطعيم بالجرعة الأولى بين سكانها بـ 57% فيما واصلت ولاية سكسونيا تسجيل النسبة الأدنى لهذه الفئة بـ 45%.

ووصلت نسبة الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل ضد كورونا إلى أعلى مستوى لها في ولاية زارلاند بـ 36.5%، فيما سجلت ولاية هيسن أدنى نسبة لهذه الفئة بـ28.2%.

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا بدأت نهاية العام الماضي.

وكانت الأولوية في أخذ التطعيم مخصصة في بادئ الأمر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين ودور الرعاية والأطقم الطبية.

كما تم إعطاء الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين يزيد لديهم خطر الإصابة بأعراض خطيرة أو مميتة لكورونا.

وتم إلغاء نظام الأولويات في أخذ تطعيمات كورونا منذ يوم الاثنين الماضي.