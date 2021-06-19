رونالدينيو وراموس وجوشوا ولينجارد يشاركون في مبادرة «لاعبون بلا حدود»

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن مشاركة مجموعة من أشهر نجوم الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص في المواجهات الودية التشويقية لبطولة "فيفا 21" أولى بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"، الحدث الخيري الأكبر عالمياً في الرياضة الإلكترونية.

وسيكون الجمهور العالمي على موعد مع الأجواء الحماسية الخاصة حين يلتقي الأسطورة البرازيلي رونالدينيو مع نجم ريال مدريد سيرخيو راموس، ليعيدا إحياء العديد من اللحظات الكروية التي لا تنسى بينهما في كلاسيكو الأرض عندما كان يلعب رونالدينيو لفريق برشلونة.

وكان النجم البرازيلي هو من أشعل شرارة التحدي الأولى حين قام بتوجيه تغريدة من حسابه عبر شبكة "تويتر" يسترجع بها ذكريات إحدى ليالي الكلاسيكو الإسباني الكبير عام 2007 من خلال صورة تعكس تفوقه على خصمه، ليقوم النجم الإسباني بالرد بتغريدة استعرض فيها إحدى صور احتفالات النادي الملكي مع جماهيره بلقب ذلك الموسم في شوارع العاصمة مدريد.

ولاقت المحادثة تغطية إعلامية واسعة من قبل أبرز وسائل الإعلام العالمية بالإضافة إلى عشاق ومحبي النجمين العالميين، ليوجه القائمون على مبادرة لاعبون بلا حدود الدعوة لهما للمشاركة في مواجهة خيرية افتراضية في لعبة "فيفا 21" للمساهمة بالتبرع بمبلغ 50 آلف دولار لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وتستمر المتعة والإثارة بمشاركة المزيد من النجوم العالميين، حيث سيشهد الجمهور موقعة إنجليزية خالصة حين يلتقي حامل لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل الإنجليزي آنتوني جوشوا مواطنه نجم الكرة الإنجليزية ونادي مانشستر يونايتد جيسي لينجارد.

وتعتبر هذه المواجهات الودية التشويقية جزءاً من المواجهات التنافسية التي ستقام بين نخبة لاعبي ومحترفي العالم في لعبة "فيفا 21" حيث يشارك أكثر من 30 لاعب من أفضل محترفي اللعبة الشهيرة للمشاركة في أولى منافسات النخبة ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود والتي ستنطلق يوم السبت وتستمر لمدة 3 أيام.

وسيتنافس اللاعبون للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها المالية الخيرية والتي تبلغ 5ر1 مليون دولار من مجموع جوائز مبادرة لاعبون بلا حدود التي تصل إلى عشرة ملايين دولار، يعود ريعها بالكامل لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث سيتم منح قيمة المكافأة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي بدوره سيقوم بتقديمها للجهات الخيرية العالمية مثل: "اليونيسف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية" من أجل توفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وتعليقا على مشاركته في الحدث الخيري العالمي، قال البرازيلي رونالدينيو: "يستمر تأثير جائحة فيروس كورونا على الكثير من الأفراد في جميع أنحاء العالم وبالأخص في البرازيل. وتعتبر لاعبون بلا حدود فرصة رائعة لمحبي الألعاب الإلكترونية للاجتماع معاً ودعم الجهات الخيرية لمكافحة انتشار هذا الفيروس وتوفير اللقاح لمن يحتاجه. أنا متحمس لمواجهة سيرخيو راموس والمشاركة مع بقية النجوم".

في حين قال بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل – الإنجليزي آنتوني جوشوا: "أنا من محبي لعبة "فيفا 21" مثل الملايين من الأشخاص حول العالم، لقد أتاحت الألعاب الإلكترونية الفرصة للتواصل مع أصدقائنا في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد. مجتمع الرياضة الإلكترونية يمتلك تأثيرا واسعا ومن الرائع أن يتحد لدعم هدف خيري من خلال لاعبون بلا حدود. لقد حظي جيسي لينجارد بموسم مميز على أرض الملعب وأتطلع لمواجهته في العالم الافتراضي".

وينضم لقائمة نجوم عالم كرة القدم والرياضة المشاركين في المواجهات الودية التشويقية اثنان من أشهر صانعي المحتوى في لعبة فيفا 21 وهما "باتيسون 87" وزويباك" حيث افتتحا المواجهات التي يبلغ مجموع جوائزها 50 آلف دولار اليوم السبت في حين تقام مواجهة رونالدينهو وراموس غدا الأحد في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية، وتقام مواجهة جوشوا ولينجارد في اليوم الذي يليه في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية.

وعقب المنافسات الودية التشويقية والمواجهات التنافسية في اليوم الأول من بطولة فيفا 21، سيقام الحفل الموسيقي الافتتاحي (افتراضياً) على أنغام الفنان العالمي نيكي روميرو وسيتم نقل جميع الأحداث بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة لاعبون بلا حدود وحساباتها في مختلف المنصات.

الجدير بالذكر أن مبادرة "لاعبون بلا حدود" التي تعود هذا العام تحت شعار "عالم واحد جسد واحد"، ستشهد مستوى آخر من "منافسات البطولات المجتمعية" لعشاق ومحبي الرياضات الإلكترونية. حيث يمكنهم أيضاً المساهمة بالتبرع بمبالغ خيرية ضمن مختلف المواجهات "الماراثون" و "لعبة الأسبوع" و "اللعب المستمر" في مختلف الألعاب والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري ومازال التسجيل متاحاً للجميع للمشاركة بها.

وتعتبر "لاعبون بلا حدود" هي أكبر حدث خيري للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، إذ يربط عالم الألعاب الإلكترونية مع أكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً، مثل المكافحة المستمرة لانتشار فيروس كوفيد-19. وستقام النسخة الثانية من "لاعبون بلا حدود" في العالم الافتراضي وتستمر لستة أسابيع، وتستضيف نخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية عبر العديد من المنافسات التي تشمل أفضل الألعاب وأكثرها شعبية، لبثها مباشرةً بعدة لغات لجمهور هذه الألعاب حول العالم. وسيتبرع الفائزون في مسابقات النخبة بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي تُوزع على المنظمات الخيرية الدولية التي تدعم أكثر المجتمعات المحتاجة عبر توزيع اللقاح.

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فعاليات "لاعبون بلا حدود" وهو حدث عظيم للرياضات والألعاب الإلكترونية يتضمن مئات البطولات المجتمعية في مجموعة من أبرز الألعاب، إضافةً إلى الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية ومحتوى الألعاب التفاعلي، إلى جانب تواجد أشهر الشخصيات المعروفة في مجال الألعاب الإلكترونية حول العالم. وسيوفر هذا الحدث الضخم سلسلة من البرامج التدريبية المجانية المتاحة للجميع والتي تستهدف الراغبين في بدء حياة مهنية جديدة في مجال الألعاب الإلكترونية.

"لاعبون بلا حدود" هو دعوة مفتوحة تدعو العالم كي يتحد ليشاهد ويشارك ويلعب ويتعلم ويتبرع.