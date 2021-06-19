وكالة دنماركية للبيئة: إمكانية استئناف البناء في مشروع خط الأنابيب عبر البلطيق

أبلغت وكالة حماية البيئة الدنماركية شركة إنرجينيت الدنماركية أن مشروع خط الأنابيب عبر بحر البلطيق يمكن أن يستأنف أعمال البناء في أجزاء معينة من الدنمارك، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتوقع إنرجينيت، وهي الشركة الدنماركية المسؤولة عن أجزاء من المشروع، تأجيل المشروع بأكمله ثلاثة أشهر ولكنها سوف تتمكن من تسليم "جزء كبير" من السعة المتفق عليها بحلول أكتوبر 2022.

وقالت الشركة في بيان إنها تستهدف الانتهاء من السعة الكلية للمشروع بحلول نهاية 2022.

ويمكن استئناف عمليات الانشاء الكلية لغالبية الخط البري الممتد على مسافة 210 كيلومترات عبر الدنمارك، غير أن الشركة قالت إن الحكم الصادر عن مجلس الاستئناف الدنماركي لشؤون البيئة والغذاء يعني أن البناء في الجزء الغربي من "فين" والجزء الشرقي من يوتلاند سوف يتأجل حتى 2022.

وأضافت الشركة أنها تعمل على إيضاح العواقب الاقتصادية للغلق المؤقت والتأجيل في أجزاء من المشروع.