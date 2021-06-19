الإمارات: 5 وفيات و2109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم السبت، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1752 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 2109 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 610 آلاف و179 حالة.

وذكر البيان أن 2075 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 589 ألفا و235 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 268 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.