 هيئة السيطرة على الأمراض الأمريكية: متحور دلتا يحتمل أن يصبح الأكثر شيوعا - بوابة الشروق
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هيئة السيطرة على الأمراض الأمريكية: متحور دلتا يحتمل أن يصبح الأكثر شيوعا

أ ش أ
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 9:28 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 9:28 م

قالت هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إن متحور فيروس كورونا الذي يُطلق عليه اسم (دلتا) يحتمل أن يصبح الأكثر شيوعاً بين نظائره من المتحورات الأخرى في الولايات المتحدة.

وأوضحت شكبة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن متحور (دلتا) قابل للانتقال أكثر من نظيره الذي ظهر بالمملكة المتحدة.

وأضافت الشبكة أن هذا يأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس جو بايدن عن أن الولايات المتحدة حقنت - حتى الآن - أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الداخل، مشيرة إلى أنه "من غير الواضح إذا ما ستتمكن الولايات المتحدة من تحقيقه هدفه في الوصول إلى تطعيم 70% من البالغين بلقاح واحد على الأقل بحلول 4 يوليو المقبل".

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس جو بايدن المواطنين الأمريكيين إلى التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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