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تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتترواح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وارتفعت أسعار البطاطس قرشا واحدا لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وارتفعت الكوسة بنحو 50 قرشا لتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

فيما تراجعت الفاصولياء بنحو 3 جنيهات لتتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراجع الباذنجان البلدي 50 قرشا ليتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

وتراجع الفلفل الرومي البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

وانخفض الفلفل الحامي البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

وتراجع الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

استقر البرتقال الصيفي ليسجل 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.

وتراجع العنب البناتي جنيها ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 5 إلى 10جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.