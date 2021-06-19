تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
استقرت أسعار الطماطم لتترواح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
وارتفعت أسعار البطاطس قرشا واحدا لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
وارتفعت الكوسة بنحو 50 قرشا لتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.
فيما تراجعت الفاصولياء بنحو 3 جنيهات لتتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.
وتراجع الباذنجان البلدي 50 قرشا ليتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
وتراجع الفلفل الرومي البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
وانخفض الفلفل الحامي البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
وتراجع الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
استقر البرتقال الصيفي ليسجل 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.
وتراجع العنب البناتي جنيها ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 5 إلى 10جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.