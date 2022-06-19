كوريا الشمالية تسجل أقل من 20 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) انخفض إلى أقل من 20 ألف إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 19 ألفا و 310 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية. وكانت كوريا الشمالية قد سجلت حتى الأربعاء الماضي 73 حالة وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل أكثر من 62ر4 مليون حالة، تعافى منها 58ر4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 33 ألفا و 780 شخصا.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو.