 وزير التعليم التشيكي يقدم استقالته من منصبه - بوابة الشروق
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وزير التعليم التشيكي يقدم استقالته من منصبه

علم التشيك
علم التشيك
أ ش أ
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 6:50 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 6:50 م

قدم وزير التعليم التشيكي، بيتر جازديك، استقالته من منصبه بالوزارة ومن حزب "رؤساء البلديات والمستقلين" المعروف اختصارًا بـ ستان، على خلفية واقعة فساد كبيرة.

وقال جازديك،حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد، إنه بريء من ارتكاب أي أفعال مخالفة، غير أنه لا يرغب في أن يلحق أضرارًا بالحزب أو بالائتلاف الحاكم من خلال البقاء في المنصب، مؤكدًا أن لقاءه بأحد المتورطين كان خطأ.

أما رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا - من جهته - فقد قبل استقالة جازديك من منصبه.

وجازديك ليس من بين الأشخاص المتهمين، لكن تم الإبلاغ بأنه عقد عدة لقاءات مع أحد المتورطين وهو رجل أعمال من براغ كانت له صلات وثيقة في الماضي برئيس جرائم منظمة تشيكي سابق ومجرم مدان يقضي فترة عقوبة بالسجن في جنوب إفريقيا.


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