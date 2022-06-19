حكم بالحبس والتعويض أو الغرامة قد يكون في انتظار أي شخص يكتب تعليقا في الفضاء الإلكتروني يحمل عبارات سب أو إهانة أو تهديد، فالحدود الجغرافية لم تقف عائقة أمام لاعب كرة قدم إنجليزي لرصد

وتعقب مشجع مصري لفريقه، قد تكون حركته اندفاعته الكروية لانتقاد الإنجليزي بشكل يعرفه جميع عشاق الدائرة المستديرة.

في مارس الماضي تحركت الإجراءات القانونية ضد الطالب المصري محمد عصام ابن قرية أبو حماد بمحافظة الشرقية، بتوكيل من اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم نادي مانشستر يونايتد لمحامين مصريين، بدعوى كتابته تعليقا حمل طابع العنصرية والتهديد ينتقد فيه أداء اللاعب عبر إحدى صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء إحدى المبارايات.

• النيابة تحفظ أول بلاغ ضد الطالب

بدأت القضية ببلاغ للنيابة العامة في أبو حماد، ومن خلال التحقيقات لم تتوصل التحريات ولجان الفحص الفني إلى ما يفيد وجود تعليقات على حساب الطالب المصري بفيسبوك بشأن واقعة تهديد وسب راشفورد، فاتخذت النيابة قرارها بحفظ البلاغ، حسبما ذكر محامي الطالب.

• إصرار على مقاضاة الطالب

منذ أيام قليلة فوجئ الجميع بجلسة محاكمة للطالب أمام المحكمة الاقتصادية، حضر فيها 10 محامين عن اللاعب راشفورد، وطالبوا بمعاقبة الطالب وتعويض مدني مؤقت قيمته 15 ألف جنيه، إلا أن المحكمة قررت تأجيل سماع المرافعة لجلسة 7 يوليو المقبل.

• الطالب يعلق على الواقعة

نشر الطالب بالفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي أول تعليق له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا ماتكلمتش في موضوع اللاعب ماركوس راشفورد ده نهائي لسبب واحد، وأنا المتهم في القضية طبعًا.. الناس بتتعامل مع الموضوع على إنه أنت فين وماركوس راشفورد فين! بُعد مسافات والمكانة بينك وبينه، لكن أحب أقولكم أنا وماركوس راشفورد قدام طاولة القانون سواء، ودي حاجة بجد أنا اتشرفت بيها من كل قلبي".

وأضاف الطالب: "النيابة العامة رفضت القضية، لأن المحامين بتوع ماركوس معاهم توكيل رسمي عام بالقضايا والمفروض قضايا السب دي بيبقي ليها توكيل خاص، اللي هو ممعهمش أصلا، فحفظ المحضر، فراحوا رافعين جنحة مباشرة ودي جلسة قدام محكمة على طول، وقلت هحضر وهقوم محامي، لأني واثق في كلامي".

• محامي الطالب: لم أصدق الواقعة

قال المحامي سيد سلامة، في مداخلة هاتفية مع قناة أون تايم سبورت: "الطالب جاءني وقال لي أنا مرفوع عليّ قضية من ماركوس راشفورد، وأنا لم أصدقه في البداية، وأخبرني أن القضية هنا، واللاعب الإنجليزي عمل توكيل لمكتب محاماة في مصر، وتعجبت أن النجم الإنجليزي قرر مقاضاة مُشجع في قرية مصرية".

وأضاف المحامي: "10 محامين ترافعوا في القضية ضد الطالب لصالح راشفورد، لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من القضية، والجلسة استغرقت فترة طويلة، بسبب مرافعة المحامين، والمحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم 7 يوليو القادم".

وتابع: "راشفورد والمحامون طلبوا تعويضا مؤقتا قيمته 15 ألف جنيه، وبعد ذلك سيطلب التعويض الذي يريده".

• رابطة مشجعي يونايتد بمصر تعلق

قال أحمد خالد يحيى، مسئول رابطة مشجعي مانشستر يونايتد الرسمية في مصر، إن اللاعب ووكيله لا يعلمان شيئا عن الموضوع ولا عن عبارات السب ولا تفاصيل ما حدث بعد ذلك.

وأوضح أن النادي وجه الشركات التي ترعى حسابات اللاعبين بالإبلاغ عن أي رسالة قد تظهر على أنها إهانة للاعبين أو تحمل أي كلمات عنصرية، بعد وصول موجة من العبارات المسيئة والانتقادات العنصرية إلى أسر اللاعبين وزوجاتهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف مسئول الرابطة أن انتقاد الشاب لم يحمل عبارات عنصرية كما ذكر محاموا راشفورد، بل كان انتقادا من قبل مشجع غاضب من مستوى بعض اللاعبين مثل هاري مجواير، وليندلوف، مشيرا إلى أن الشركات التي ترعى الحسابات قامت بتوكيل محامين يتولون رفع الدعاوى القضائية.

• فنانة تتضامن مع راشفورد.. وأحمد موسى يطالب بتدخل صلاح

كتبت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على Twitter مؤيدة تصرف اللاعب الإنجليزي: "اللي عمله راشفورد تصرف صح وهيخلي أي شخص على السوشيال ميديا يفكر مليون مرة قبل ما يكتب تعليق مش كويس أو يشتم.. خلي السوشيال ميديا ترتقي شوية وتبقى طاقة إيجابية بس".

في المقابل طالب الإعلامي أحمد موسى، اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالتدخل في الواقعة والحديث مع راشفورد لإثنائه عن الاستمرار في القضية، حتى تنتهي الأزمة.