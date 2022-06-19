حرصت جماهير الأهلي والزمالك على مساندة فريقها قبل اللقاء المقرر إقامته بين الفريقين على ملعب السلام، في الجولة المؤجلة من الاسبوع الـ 20 للدوري الممتاز.

وأكدت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، على تواجد 2500 مشجع للأهلي، ومثلهم للزمالك وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم تحت قيادة فنية مؤقتة لسامي قمصان، المدرب المساعد والذي تولى المسؤولية بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن الأهلي في الأيام الماضية، فيما يقود الزمالك في مباراة اليوم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق والذي يخوض مباراته الرابعة أمام الأهلي.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، جمعها من 20 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، جمعها من 17 مباراة فقط.