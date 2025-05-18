حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الدفاع والأمن القومي برئاسة طارق سلام

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الدفاع والأمن القومي، وذلك ضمن خطته التنظيمية لتعزيز البنية الأمنية للحزب ومواكبة التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة.

وقد تم اختيار الفريق طارق سلام أمينًا للأمانة، لما له من خلفية وخبرة كبيرة في المجالات الأمنية والاستراتيجية.

وشمل التشكيل الجديد تعيين عدد من الأمناء المساعدين، وهم: جمال عبد العال، ومحمد الألفي، وفهمي هيكل، وأيمن شاكر، وصلاح جمبلاط ومحمد مندور.

كما ضمت الأمانة المركزية للأمانة عددًا من الكفاءات المتخصصة في مجالات الأمن والدفاع، وهم: حاتم باشات وهاني عبداللطيف وندى رضا، وحمزة درويش، ومحمد أبو النصر، وحنان منيب، ومروة حلمي ومحمد صلاح وسليمان شتا، وأحمد عبدالله والشيماء أبوالوفا.

ويأتي هذا التشكيل ليؤكد حرص حزب الجبهة الوطنية على دعم ملف الأمن القومي والدفاع، من خلال كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق رؤية الحزب في ترسيخ الأمن والاستقرار.