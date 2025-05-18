وزير دفاع باكستان: فرص اندلاع أعمال عدائية مع الهند لا تزال قائمة

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن بلاده والهند تراقبان اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج «العالم شرقا»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرص اندلاع أعمال عدائية لا تزال قائمة، رغم عدم وجود مؤشرات على هجوم وشيك.

وتابع: «نحن نراقب وقف إطلاق النار من خلال عدة وسائل، ولا أرى خطرًا وشيكًا، لكن الوضع ما زال قابلًا للتصعيد، خاصة أن كلا البلدين يحتفظان بقوات عسكرية على الحدود، سواء برية أو بحرية، وهي في حالة تأهب».

وشدد الوزير الباكستاني على أن اتفاق وقف إطلاق النار يسير بشكل جيد حتى الآن، معربًا عن أمله في عدم تكرار أي أعمال عدائية في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن استعدادات بلاده العسكرية لا تقتصر على إقليم كشمير أو خط السيطرة، بل تشمل الحدود الدولية كافة مع الهند، سواء من الناحية البرية أو الجوية أو البحرية.

واستكمل: «الأمر لا يتعلق فقط بكشمير أو بخط السيطرة، بل يشمل كل المناطق الحدودية، من القرى والمدن إلى القواعد الجوية والعسكرية، نحن نراقب عن كثب الوضع على امتداد حدودنا، وتعزيزاتنا تشمل الجوانب كافة، في الجو والمياه والبر».

وصرح الوزير الباكستاني: «الرد الذي قمنا به استهدف قواعد عسكرية وجوية هندية، وتجنبنا عمداً استهداف المدنيين، نحن نركز على الرد على مصادر التهديد العسكري وليس على السكان».

وأكد وزير الدفاع أن التواجد العسكري الباكستاني قد يكون أكثر كثافة في كشمير نظرًا لحساسية المنطقة، لكنه شدد على أن الجاهزية تشمل كل الجبهات الحدودية، قائلاً: «نحن مستعدون على مدار حدودنا كلها لأي تطورات محتملة».