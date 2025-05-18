جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان غزة

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرا لسكان غزة من عمليات سيجريها في القطاع.

وقال في بيان: "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة القرارة، بلدية السلقا، وجنوب دير البلح وأحياء الجعفراوي، السوار، أبو هداب والسطر.. هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم".

وأضاف: "سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية".

وذكر "أن المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها حماس، تتحمل المسؤولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين"، على حد زعمه.

وأشار في بيانه إلى أنه ومن أجل سلامة المتواجدين في المناطق التي وجه إليها التحذير، عليهم الانتقال بشكل فوري غربا إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن عملية "عربات جدعون".



