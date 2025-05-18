فان آرت يفوز بالمرحلة التاسعة من طواف إيطاليا

فاز البلجيكي فاوت فان آرت بالمرحلة التاسعة من طواف إيطاليا للدراجات الهوائية، في سيينا، متفوقا على المكسيكي إيزاك ديل تورو، متصدر الترتيب العام للسباق.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ديل تورو انطلق بقوة في آخر 20 كيلومترا متقدما بفارق ضئيل عن فان آرت، بينما اشتدت المنافسة بين الثنائي وهما على مشارف خط النهاية.

وأضافت أن المنافسة بينهما وصلت لأقصى درجة في سباق سريع على التل في آخر 600 متر، حيث نجح فان آرت في تجاوز دراج فريق الإمارات، ليعبر خط النهاية، ويحسم هذه المرحلة لصالحه.

وأشارت إلى أن احتلال ديل تورو المركز الثاني بعد الخسارة أمام فان آرت، اليوم الأحد، سيضمن له الفوز بالقميص الوردي قبل المرحلة العاشرة من السباق التي ستقام بين لوكا وبيزا، يوم الثلاثاء المقبل.

وفي مرحلة مبكرة من السباق، تعرض البريطاني توم بيدكوك لحادث تصادم مع السلوفيني بريموز روجليتش، ثالث الترتيب العام قبل مرحلة اليوم الأحد، ليبتعد الثنائي خلف المجموعة المتصدرة بفارق أكثر من دقيقة مع تبقي 40 كيلومترا على النهاية.

وأنهى البريطاني سيمون ييتس السباق في المركز الخامس، ليقفز للمركز السادس في الترتيب العام، بينما احتل البريطاني الآخر آدم ييتس المركز العاشر ليحل تاسعا في الترتيب العام، بينما يتواجد بيدكوك في المركز 16 بالترتيب العام.