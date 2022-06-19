الزراعة: الزيادة السكانية لا تتماشى مع معدل إنتاج الثروة الحيوانية

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن معدل الزيادة السكانية في مصر لا يتماشى مع معدل إنتاج الثروة الحيوانية، وبالتالي كان لابد من إيجاد حلول سريعة وعاجلة لموازنة هذه المعادلة.

وأضاف سليمان، في مقابلة على فضائية «إكسترا نيوز» الإخبارية مساء السبت، أن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة وجهت بضرورة التحسين الوراثي لسلالات الماشية، والتي يتم من خلال محورين أساسيين، الأول من خلال استيراد عجول محسنة سريعة النمو والتي تعادل ضعف معدلات نمو السلالات المحلية.

بينما المحور الثاني يتمثل في تمصير السلالات من خلال تهجين وخلط بين المستوردة عالية الإنتاجية والمحلية، وبالتالي الحصول على نوعية عالية الإنتاج.

وأشار إلى أن الافتتاحات التي تشهدها مصر الآن من مشروعات تتعلق بالإنتاج الحيواني نتاج جهد سبع سنوات مضنية من التعب، سواء كان في تطوير ورفع كفاءة مشروعات البتلو أو جمع الألبان أو التحسين الوراثي.