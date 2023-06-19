العشري: هدفنا تخطي الزمالك في الكأس

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو، أنه سعيد بما يتم تقديمه الموسم الحالي من قبل اللاعبين في بطولة الدوري الممتاز، بعد الظروف التي مر بها النادي في بداية الموسم.

وقال طارق العشري في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:«موقف النادي من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مازال لم يتحدد، نحن نركز فقط الوقت الحالي على أن يكون هناك لفريق فاركو مركز مميز في مسابقة الدوري الممتاز، وتخطي عقبة الزمالك في كأس مصر».

وأضاف العشري:«تركيز فاركو الفترة الحالية على إنهاء مسابقة الدوري في المركز الخامس، ثم المنافسة في بطولة كأس مصر، وبالطبع لدينا خطة للموسم المقبل بشأن الصفقات ولكن لم ننته بعد منها».

وتابع العشري:«اختيار الصفقات الجديدة يكون وفقًا للراحلين أيضًا، لذلك لم يتم الحسم حتى الأن».

وأتم العشري:«هدفنا مع فاركو الموسم المقبل، هو التواجد في أفضل مركز وأن نكون منافسين.