الجيش السوري يعلن هدنة جديدة لمدة أربعة أيام مع القوات التي يقودها الأكراد

أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الثلاثاء، هدنة جديدة لمدة أربعة أيام مع القوات التي يقودها الأكراد، بعد فشل اتفاق سابق.

ولم يصدر رد فوري من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

ويتقاتل الجانبان منذ أسبوعين، وسط انهيار في المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق لدمج قواتهما معا.

وجاء هذا الإعلان بعدما تخلت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق اليوم عن مواقعها التي تحرس مخيما يؤوي آلاف الأشخاص المنتمين إلى تنظيم داعش– وهي خطوة قال الجيش السوري إنها سمحت لمحتجزين بالفرار.

ويؤوي مخيم الهول بشكل رئيسي النساء والأطفال من أفراد عائلات أعضاء تنظيم داعش أو المتهمين بالانتماء إلى التنظيم.