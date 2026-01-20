خطوة أخيرة من برشلونة لإعلان ضم حمزة عبد الكريم

كشف تقرير صحفي إسباني عن آخر تطورات صفقة انضمام حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي الشاب، إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية فإن نادي برشلونة أتم الاتفاق لضم حمزة عبد الكريم خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وأن النادي الكتالوني يراجع الوثائق والعقود من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأضاف التقرير أن برشلونة على وشك إعطاء الضوء الأخضر لضم المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، بعد مفاوضات صعبة مع الأهلي، خاصة بسبب القيمة المالية للانتقال والإضافات.

وأشارت الصحيفة أنه بحسب معلومات حصلت عليها، يُراجع برشلونة الوثائق قبل إعطاء الموافقة النهائية على انضمام أحد أكثر المهاجمين الواعدين في كرة القدم المصرية والأفريقية عمومًا.

وكشفت الصحيفة أن تأخر الصفقة جاء بسبب أن برشلونة كان ينتظر خمسة أيام إرسال الوثائق اللازمة من الأهلي، وأن النادي الكتالوني فكّر في إلغاء الصفقة بسبب العقبات البيروقراطية التي واجهها، قبل أن يتراجع ويواصل التفاوض.

وأكملت «سبورت»: «تمّ حلّ مسألة تمديد عقد اللاعب وسيُجدّد عقده لموسم إضافي مع الأهلي، بحيث لا يفقد ناديه الحالي حقوقه في حال عدم تفعيل برشلونة لبند الشراء، الذي تبلغ قيمته 3 ملايين يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات».

كما تطرقت الصحيفة إلى مسألة لوائح اللعب المالي النظيف، مشيرة إلى أنه ورغم أن الصفقة عبارة عن إعارة بدون التزام بالشراء، إلا أن الأهداف المرتبطة بالأداء قابلة للتحقيق، ما يجعلها على الأرجح مُدرجة ضمن فاتورة الأجور، وبالتالي، فإن رحيل مباكي فال الوشيك قد يُحفّز التعاقد معه، إذ سيُوفّر الأموال اللازمة.

وأكدت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أنه بمجرد تجديد عقده وتوقيع الاتفاقية من جميع الأطراف المعنية، سيسافر اللاعب إلى برشلونة الرديف وينضم إلى تدريبات فريق جوليانو بيليتي.