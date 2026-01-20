النصر يقترب من حسم صفقة نجم الزوراء العراقي في الميركاتو الشتوي

اقتربت إدارة نادي النصر السعودي من الإعلان الرسمي عن تعاقدها مع حيدر عبدالكريم، لاعب فريق الزوراء العراقي، وذلك ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن إدارة الزوراء وافقت على بيع عقد اللاعب إلى نادي النصر مقابل مبلغ يُقدّر بـ500 ألف دولار، إلى جانب الحصول على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالكريم من المنتظر أن يصل إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الثلاثاء، تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، قبل توقيع عقد يمتد لمدة موسمين مع فريق النصر.

وأضافت التقارير أن إدارة العالمي تعتزم قيد اللاعب ضمن قائمة الفريق تحت 21 عامًا، دون إجراء أي تغييرات على الثنائي الأجنبي ويسلي وأنجيلو، وذلك بناءً على طلب المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.