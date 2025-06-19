الطاقة الذرية الإيرانية: الاعتداء الإسرائيلي على منشأة خنداب للماء الثقيل لم يسفر عن خسائر

في أحدث اعتداء له على الأراضي الإيرانية، استهدف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منشآت "خنداب" النووية في أراك.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه تعرض المفاعل البحثي ومجمع الماء الثقيل "شهداء خنداب" صباح اليوم الخميس لعدوان من قِبل الاحتلال الإسرائيلي المجرم.

ووفقاً لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن العدو (الإسرائيلي)، وفي استمرار لانتهاكاته وخروقاته للقوانين الدولية التي تحظر الهجوم على المنشآت النووية، استهدف صباح اليوم المفاعل البحثي ومجمع الماء الثقيل "شهداء خنداب"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ولحسن الحظ، لم يسفر هذا الحادث عن أي خسائر بشرية.

كما أكدت المنظمة أنه وبفضل التدابير الوقائية المتخذة مسبقاً، فلا يوجد أي خطر أو ضرر يهدد سكان المناطق القريبة من الموقع المذكور.

جدير بالذكر أن التهديدات والاعتداءات الأخيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أُبلغت في وقت سابق إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة مناسبات، إلا أن الوكالة للأسف لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن.

ومع ذلك، فقد تم أيضاً إحالة عدوان صباح اليوم من قِبل الاحتلال الإسرائيلي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.