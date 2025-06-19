الجيش الإسرائيلي: 20 طائرة مقاتلة تنفذ سلسلة غارات ضد بنية تحتية للصواريخ غرب إيران

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، تنفيذ 20 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو، موجة هجمات في غرب إيران، وذلك بتوجيه استخباراتي من مديرية الاستخبارات العسكرية.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إن الطائرات استهدفت البنية التحتية لصواريخ أرض – أرض غرب إيران، وجنودًا إيرانيين.

وادعى أن «طائرات سلاح الجو رصدت حركة شاحنات محملة بصواريخ أرض-أرض، وهاجمتها فور وصولها إلى نقاط الإطلاق».

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة 13 يونيو الجاري، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران، في عملية أطلقت عليها اسم «الأسد الصاعد»، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسئولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

من جانبه، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه «مصيرا مريرا ورهيبا»، ردًا على جريمتها وعدوانها.

وردت إيران بعد ساعات بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم «الوعد الصادق 3»، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.