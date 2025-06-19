 استئناف مباراة باتشوكا وسالزبورج بعد توقف بسبب الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استئناف مباراة باتشوكا وسالزبورج بعد توقف بسبب الأحوال الجوية

أمير نبيل
نشر في: الخميس 19 يونيو 2025 - 3:39 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يونيو 2025 - 3:39 ص

عاد لاعبو باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي إلى ملعب تي كيو إل في سينسيناتي الأمريكي، بعد توقف المباراة بسبب الأحوال الجوية.

وفي الدقائق الأولى للشوط الثاني اضطر الحكم الجزائري مصطفى غربال لإيقاف اللعب، بسبب تحذيرات من جانب المنظمين بشأن وجود عاصفة رعدية قادمة.

وتم إخلاء الملعب لأكثر من ساعة، حيث عاد اللاعبون إلى غرف خلع الملابس، قبل دقائق من هطول أمطار غزيرة على الملعب، فيما اضطرت الجماهير – بناء على توجيهات المنظمين أيضا – لمغادرة أماكنهم خلال فترة العاصفة.

وعاد اللاعبون للقيام بعمليات إحماء وتسخين من جديد قبل استئناف اللعب، حيث بدا واضحا رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللجنة المنظمة للبطولة تأجيل استكمال المباراة في وقت لاحق نظراً لضغط جدول مباريات المونديال، ليتحدد موعد استكمال الدقائق المتبقية من الشوط الثاني، بعد زوال السحب الكثيفة وتوقف الأمطار.


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