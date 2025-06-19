حملة لرفع الإشغالات من محيط مجمع الكليات النظرية ومكتبة الإسكندرية

شنت إدارة شرطة المرافق بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، اليوم الخميس، حملة ميدانية مكبرة استهدفت منطقة "سوتر" بمحيط مجمع الكليات النظرية ومكتبة الإسكندرية، بهدف ضبط الحالة الأمنية ورفع الإشغالات المؤثرة على الحركة، وذلك تحت إشراف اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية.

قاد الحملة اللواء عبد الخالق حجازي، حكمدار وسط الإسكندرية، والمقدم محمد توفيق، مفتش أقسام شرطة نطاق وسط الإسكندرية، والرائد فهد الوكيل من مباحث قسم شرطة باب شرقي، والرائد طارق قطب، قوة مباحث مكتبة الإسكندرية، والرائد يحيى الأفندي، رئيس مرافق وسط.

ووفقًا لتصريحات مصدر أمني لـ"الشروق"، فقد شارك في الحملة اللواء حاتم زين العابدين رئيس حي وسط، والمقدم معتز هشام من إدارة شرطة مرور الإسكندرية، وتواجد اللواء محمد العترا، والمقدم محمد سراج، نائب مأمور قسم شرطة باب شرقي.