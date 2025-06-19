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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، الخميس، سواحل محافظة هوكايدو شمالي اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، أن زلزالاً ضرب الساعة 8:08 صباحا بالتوقيت المحلي (ت.غ+9) مركزه قبالة شبه جزيرة نيمورو في جنوب شرق محافظة هوكايدو.

وأضاف البيان أن الزلزال بلغت قوته 6.1 درجات ووقع على عمق ضحل للغاية.

وذكرت الوكالة أن الزلزال قد يؤثر على مستويات المد والجزر على الساحل الشرقي لهوكايدو على المحيط الهادئ بما يقل عن 20 سنتيمترا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أنه لم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات في أعقاب الزلزال.