أعرب أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني للجونة، عن فخره بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام الزمالك، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال بيبو، في تصريحات لبرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد:«لاعبو الجونة كانوا على قدر التحدي أمام الزمالك، وقدموا مباراة كبيرة للغاية، وأنا راضٍ تمامًا عن مستواهم».

وأضاف: «الحديث عن تعمد لاعبي الزمالك الحصول على إنذارات للغياب عن مواجهة الجونة، من أجل اللحاق بمباراة الأهلي، كان دافعًا قويًا للاعبينا للاستبسال وتقديم عرض قوي».

وأشار مدرب الجونة إلى أنه لم يفقد ثقته في فريقه رغم إهدار فرصتين محققتين اصطدمتا بالعارضة، مؤكدًا: «كنت واثقًا من قدرتنا على العودة في النتيجة حتى اللحظة الأخيرة».