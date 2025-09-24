 وزير الرياضة يهنئ بيراميدز بتتويجه بكأس القارات الثلاث - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:39 ص القاهرة
وزير الرياضة يهنئ بيراميدز بتتويجه بكأس القارات الثلاث

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 12:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 12:15 ص

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي بيراميدز ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه، بعد الفوز الكبير على نادي أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج بلقب بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، في نهائي كأس إنتركونتيننتال 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس قوة وإمكانات الكرة المصرية، ويبرهن على قدرة الأندية المصرية على المنافسة القارية والدولية، مشيراً إلى أن الانتصار يعد إضافة كبيرة لرصيد الرياضة المصرية من الإنجازات.

وأعرب أشرف صبحي عن خالص أمنياته لفريق بيراميدز بمزيد من التوفيق في مشواره الرياضي، وتحقيق بطولات جديدة ترفع اسم مصر عالياً في مختلف المحافل.

 

 


