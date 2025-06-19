قرقاش: الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف حرب إيران وإسرائيل

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن الهجوم الإسرائيلي على إيران والحرب الدائرة بينهما لحظة فارقة تحمل في طياتها تداعيات عميقة على البلدين والمنطقة بأسرها.

وقال قرقاش على حسابه في موقع إكس: "الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب فورا والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، فهكذا تُعلِّمنا تجارب المنطقة وتاريخ حروبها"، حسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وفي وقت سابق، شدد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد على أنها تواصل الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأطراف المعنية بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم الدولة لأي خطوات تصب في هذا الاتجاه.

كما أكدت دولة الإمارات على أنّ التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة يحتّم التحرك العاجل والمنسق على المستويين الإقليمي والدولي لتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع واحتواء انعكاساته على السلم والأمن في المنطقة، وعلى المشهد الدولي بشكل عام.