الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفي توفيرها غطاء لإسرائيل لضرب إيران

نفى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل جروسي، الاتهامات الإيرانية بأن يكون التقرير الأخير بشأن عمليات التفتيش النووي، الذي خلص إلى أن طهران تنتهك التزاماتها القانونية، قد شكل "بأي شكل من الأشكال" مبررا للهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

ورفض جروسي أن يكون مفتشوه قد وفروا غطاء للهجمات الإسرائيلية، التي بدأت في 13 يونيو وتسببت في أضرار طالت على الأقل بعض المنشآت النووية الإيرانية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جروسي، اليوم الخميس، في مقابلة مع قناة الجزيرة: "لا يمكن تصور أن يكون لتقرير يصدر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور في تبرير أي عمل عسكري من جانب إسرائيل".

وأضاف جروسي بأن "الإيحاء بأي شكل من الأشكال بأن تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد ضوءا أخضر أو تمهيدا لهجوم، هو أمر عبثي تماما".

وكانت إيران قد اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، بأنها "شريك في حرب عدوانية وغير عادلة"، وفقا لما نقلته صحيفة طهران تايمز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، في منشور على منصة إكس، إن الوكالة تسببت في "أضرار لا يمكن إصلاحها لبلاده".