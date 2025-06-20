عراقجي: لسنا من يستهدف المستشفيات بل مجرمو الحرب الإسرائيليون

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن بلاده لا تستهدف المستشفيات، "بل مجرمو الحرب الإسرائيليون" هم من يفعلون ذلك، مستشهدا بالتدمير الذي تعرضت له مستشفيات غزة.

ودعا عراقجي، في منشور على منصة إكس، الإسرائيليين إلى تجنب الاقتراب من المواقع العسكرية والاستخباراتية.

وذكر عراقجي، أن القوات المسلحة الإيرانية دمرت بدقة مقراً للقيادة والسيطرة والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهدفاً حيوياً آخر.

وأضاف: "موجة الاستهدافات تسببت في أضرار سطحية لجزء صغير من مستشفى سوروكا العسكري الذي تم إخلاؤه إلى حد كبير".

وتابع: "يُستخدم هذا المرفق بشكل أساسي لعلاج الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الإبادة الجماعية في غزة. لقد دمرت إسرائيل أو ألحقت أضرارًا بـ 94 بالمئة من المستشفيات الفلسطينية في غزة".

ولفت إلى أن "من يستهدفون المستشفيات والمدنيين ليسوا الإيرانيين، بل مجرمو الحرب الإسرائيليون".

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران على هذا الهجوم بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.