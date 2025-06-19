سفارة هولندا في تل أبيب تتعرض لأضرار بسبب القصف الإيراني

قالت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الخميس، إن أضرارًا طفيفة لحقت بمقر السفارة في تل أبيب، دون وقوع إصابات.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخًا إيرانيًا سقط على بعد 200 متر من سفارة ليتوانيا في تل أبيب.

وارتفع عدد المصابين الإسرائيليين في أعقاب ضربة صاروخية إيرانية مكثفة، وفق تقديرات لمسئولي الصحة الإسرائيلية إلى 129 حتى الآن.

وصباح اليوم، دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من شمال إسرائيل إلى جنوبها، سُمع على إثرها دوي انفجارات ضخمة.

وذكرت مصادر عبرية، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن الرشقة الصاروخية الإيرانية كبيرة وضمت أكثر من 20 صاروخًا.

كما تعرض مبنى البورصة الإسرائيلية في مدينة «رامات غان»، لأضرار نتيجة سقوط صاروخ.

وقالت المصادر إن 3 صواريخ إيرانية سقطت في منطقة غوش دان في الوسط، وسقط صاروخ رابع في بئر السبع جنوبا.

وأوضحت مصادر عبرية، كما ظهر في مقاطع فيديو، أن الصاروخ الإيراني على بئر السبع سقط داخل مجمع مستشفى سوروكا.

في حين تعتبر الرشقة الصاروخية صباح اليوم الأعنف منذ أيام، حيث يأتي ذلك بعد يوم واحد من تخفيف الجبهة الداخلية الإسرائيلية إجراءاتها وسماحها بتجمعات محدودة والعودة لمواقع العمل.